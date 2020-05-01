Асфальтирование и благоустройство территории

Помимо озеленения во дворах, вокруг школ, детских садов, парков и т.д., благоустройство дворовых территорий включает в себя асфальтирование.

Переложите эту задачу на наши плечи. Используя асфальт, изготовленный по ГОСТ, выполним асфальтирование следующих территорий:

дворы;

площадки;

подъезды;

дорожки;

школы.

Гарантируем качество! Вне зависимости от того, какую территорию Вы будете благоустраивать, школьную или придомовую.