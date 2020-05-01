Компания «Монолит» занимается производством и укладкой асфальта в Оренбурге. Мы являемся крупным производителем асфальтового покрытия, выпускаемого по ГОСТ. Выполненное нами асфальтирование и благоустройство территории, будет радовать Вас долгие годы.
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Мы производим свою продукцию на немецкой установке «Teltomat» производительностью 80 тонн/час. Гарантируем 100 % соблюдение рецептуры производства. Наша укладка асфальта по ГОСТ прослужит вам долго, несмотря на атмосферные и механические воздействия. Для проведения асфальтирования, выбирайте проверенную компанию «Монолит» с собственным производством.
Несмотря на проведенное дорожными организациями качественное строительство дорог, со временем асфальтовое покрытие теряет прежний вид. Для поддержания эксплуатационных характеристик дорожного полотна, наша компания произведет ремонт дорог и тротуаров. Ровное асфальтовое покрытие сохранит приподнятое настроение водителей и пешеходов. А также сократит расходы на замену ходовой части транспортных средств.
Бывает, что экономически нецелесообразно производить на автомобильной дороге полный ремонт асфальта. В таких случаях компания «Монолит» поможет произвести ямочный ремонт асфальтового покрытия. Выполним асфальтирование с применением мелкозернистого асфальта, изготовленного по ГОСТ. Не разбивайте подвески автомобилей в ямах на дороге. Доверьте нам асфальтирование.
Помимо озеленения во дворах, вокруг школ, детских садов, парков и т.д., благоустройство дворовых территорий включает в себя асфальтирование.
Переложите эту задачу на наши плечи. Используя асфальт, изготовленный по ГОСТ, выполним асфальтирование следующих территорий:
дворы;
площадки;
подъезды;
дорожки;
школы.
Гарантируем качество! Вне зависимости от того, какую территорию Вы будете благоустраивать, школьную или придомовую.
Своим партнерам мы гарантируем превосходное качество продукции, стабильный график отгрузки, гибкую ценовую политику и условия оплаты.
Посмотреть цену асфальта.
Вы можете заказать доставку продукции в любую точку, либо осуществить самовывоз. Отпуск асфальта осуществляется через поверенные весы грузоподъемностью 150 тонн.
Стоимость асфальтирования с материалом от 500 рублей за квадратный метр.
Цена укладки асфальта складывается из стоимости продукции и проведенных работ по асфальтированию территории.
Будем рады Вашему звонку. Обращайтесь к нам за качественным и своевременным проведением асфальтирования и благоустройства дворовых территорий.
ООО «Монолит»
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