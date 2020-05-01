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+7(967) 776-86-65

Асфальтирование и благоустройство территории

Компания «Монолит» занимается производством и укладкой асфальта в Оренбурге. Мы являемся крупным производителем асфальтового покрытия, выпускаемого по ГОСТ. Выполненное нами асфальтирование и благоустройство территории, будет радовать Вас долгие годы.

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Производство асфальта в Оренбурге

Укладка асфальта по ГОСТ

Мы производим свою продукцию на немецкой установке «Teltomat» производительностью 80 тонн/час. Гарантируем 100 % соблюдение рецептуры производства. Наша укладка асфальта по ГОСТ прослужит вам долго, несмотря на атмосферные и механические воздействия. Для проведения асфальтирования, выбирайте проверенную компанию «Монолит» с собственным производством.

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Ремонт дорог и тротуаров

Несмотря на проведенное дорожными организациями качественное строительство дорог, со временем асфальтовое покрытие теряет прежний вид. Для поддержания эксплуатационных характеристик дорожного полотна, наша компания произведет ремонт дорог и тротуаров. Ровное асфальтовое покрытие сохранит приподнятое настроение водителей и пешеходов. А также сократит расходы на замену ходовой части транспортных средств.

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Ремонт дорог и тротуаров в Оренбурге
Ямочный ремонт

Ямочный ремонт асфальтового покрытия

Бывает, что экономически нецелесообразно производить на автомобильной дороге полный ремонт асфальта. В таких случаях компания «Монолит» поможет произвести ямочный ремонт асфальтового покрытия. Выполним асфальтирование с применением мелкозернистого асфальта, изготовленного по ГОСТ. Не разбивайте подвески автомобилей в ямах на дороге. Доверьте нам асфальтирование.

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Благоустройство дворовых территорий

Помимо озеленения во дворах, вокруг школ, детских садов, парков и т.д., благоустройство дворовых территорий включает в себя асфальтирование.
Переложите эту задачу на наши плечи. Используя асфальт, изготовленный по ГОСТ, выполним асфальтирование следующих территорий:

  • дворы;

  •  площадки;

  • подъезды;

  • дорожки;

  • школы.

Гарантируем качество! Вне зависимости от того, какую территорию Вы будете благоустраивать, школьную или придомовую.

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Благоустройство дворовых территорий в Оренбурге
Асфальтирование в Оренбурге

Цена асфальта

Своим партнерам мы гарантируем превосходное качество продукции, стабильный график отгрузки, гибкую ценовую политику и условия оплаты.

Посмотреть цену асфальта.

Вы можете заказать доставку продукции в любую точку, либо осуществить самовывоз. Отпуск асфальта осуществляется через поверенные весы грузоподъемностью 150 тонн.

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Цена укладки асфальта

Стоимость асфальтирования с материалом от 500 рублей за квадратный метр.

Цена укладки асфальта складывается из стоимости продукции и проведенных работ по асфальтированию территории.

Будем рады Вашему звонку. Обращайтесь к нам за качественным и своевременным проведением асфальтирования и благоустройства дворовых территорий.

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Укладка асфальта в Оренбурге

ООО «Монолит»

ИНН 5602024054

ОГРН 1165658050348

Почта: rmonolitov@bk.ru

Телефон: +7(967) 776-86-65

Адрес: г. Оренбург, ул. Широтная, 1а

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